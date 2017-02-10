Задержанный с наркотиками автор «Патимейкера» передал привет «славному городу Орлу»

Рэпер Пика записал видеообращение.

Артист Виталий «Пика» Попов, задержанный на орловском вокзале с марихуаной, записал видео для своих поклонников. Оно выложено пользователем fisanna в соцсети Instagram. Пика сообщил, что он в Орле, у него все отлично, и он ждет всех на концерт.

🔥🔥🔥🔥ЧА:СЫ🔥🔥🔥🔥 Видео опубликовано Аня Файдюк (@fisanna) Фев 10 2017 в 5:57 PST

— Салют, славный город Орел! Я тут, все отлично. Жду всех сегодня в ночном клубе «Часы». Раскачаем! — сказал Попов.

Напомним, автор хита «Патимейкер» был задержан сегодня утром на вокзале в Орле. Попов вел себя подозрительно, при досмотре у него была обнаружена марихуана. На видео об инциденте Пика не упомянул.