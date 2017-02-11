Орловцам выдадут субсидии на раскорчевку старых садов

Правительство утвердило порядок субсидирования аграриев.

Исполняющий обязанности председателя правительства Орловской области Александр Бударин издал постановление «О субсидировании мероприятий, направленных на развитие агропромышленного комплекса».

Документ устанавливает перечень направлений господдержки в аграрном секторе. Он сформирован с учетом траншей, которые поступят в областной бюджет из федеральной казны. В частности, утвержден порядок предоставления субсидий на поддержку отдельных подотраслей растениеводства.

Так, федеральные деньги транзитом через областной бюджет выдадут на «раскорчевку выбывших из эксплуатации садов в возрасте более 30 лет от года закладки и рекультивацию раскорчеванных площадей». Ставки субсидий позднее будут утверждены департаментом сельского хозяйства. Но уже известно, что средства выдадут только тем, кто представит проект на закладку нового сада на раскорчеванной площади.

При этом новый сад должен относиться к так называемым садам интенсивного типа (не менее 800 деревьев на 1 гектар). Добавим, что бюджетные средства также будут выделять на закладку и уход за ягодными питомниками.