Орловский суд объяснил, как делить долги после развода

Спор бывших супругов рассмотрели в поселке Верховье.

Как сообщили в суде Верховского района, было рассмотрено гражданское дело по иску местного жителя к бывшей супруге. Из материалов дела следует, еще в браке мужчина оформил кредит в Сбербанке. Затем супруги развелись. Бывший муж, не желая платить в одиночку, обратился в суд. Он дошел до областной коллегии по гражданским делам, которая признала банковский кредит общим долгом супругов.

Однако все оказалось не так просто. Получив на руки желаемое решение, мужчина заявил требование о разделе общего долга на две части. Он хотел, чтобы каждый отдельно выплачивал свою часть кредита. Но банк выступил против. В этом случае пришлось бы переоформлять договор займа. Районный суд принял во внимание мнение финансовой организации и отказал в удовлетворении исковых требований.

«При этом истец не лишен возможности ставить вопрос о взыскании с бывшей супруги соответствующей доли денежных средств, внесенных им фактически в погашение обязательства перед банком», — отметили в пресс-службе Верховского райсуда.