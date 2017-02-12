Корпорация «Юность» добилась снижения крупного налогового штрафа

Арбитраж частично удовлетворил иск фирмы к налоговой службе.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел дело по иску ЗАО «Агропромышленная корпорация Юность» к Межрайонной налоговой инспекции № 3. Фирма просила признать недействительным решение налоговиков, вынесенное летом прошлого года. На предприятии прошла выездная проверка. Внимание проверяющих привлекла крупная сумма, которая не была включена в налогооблагаемую базу.

Речь идет о 77 300 000 рублях, полученных агрофирмой в 2013 году. По мнению представителей «Юности», это был заем от одной из питерских фирм. По закону заемные средства не входят в налогооблагаемую базу, так как не считаются доходом. Налоговые инспекторы проверили движение средств. И пришли к выводу, что указанная сумма была выручкой за поставку товара, а в качестве заемной ее провели ошибочно.

В связи с этим корпорации доначислили единый сельскохозяйственный налог на сумму 4 638 000 рублей и пени в сумме 425 826 рублей. Кроме того, ее наказали штрафом в размере 927 600 рублей. Изучив обстоятельства дела, арбитражный суд удовлетворил исковые требования частично. Он снизил размер штрафа вдвое — до 463 800 рублей. Но требования «Юности» о признании неправомерными доначисления налога и недоимки были оставлены без удовлетворения. Впрочем, у фирмы есть право обжаловать решение в вышестоящей инстанции.