Ливны одолжат у Орловской области 10 млн рублей

В залог будет передано муниципальное здание.

Решение о привлечении бюджетного кредита приняла администрация райцентра, и его уже согласовали депутаты горсовета. Ливны планируют позаимствовать из бюджета Орловской области 10 миллионов рублей. Кредит возьмут на три года с процентной ставкой в размере одной второй ставки рефинансирования Центрального банка РФ.

Как следует из документации, деньги необходимы для финансирования дефицита бюджета Ливен. В качестве обеспечения кредита в залог будет передан дом № 18 на улице Ленина. Это двухэтажное здание общей площадью 509,5 квадратных метров. Оно находится в собственности города. В нем расположено несколько ведомств и учреждений, в частности, управление муниципального имущества.

Отметим, что для муниципальных образований Орловской области это обычная практика. Во многих районах администрации отдают в залог муниципальную недвижимость, чтобы получить бюджетный кредит из региональной казны.