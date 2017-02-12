Потомский рассказал подробности инвестконтракта со Словенией

Губернатор поделился впечатлениями об итогах достигнутых договоренностей.

Напомним, в минувшую пятницу в Москве в рамках деловой встречи российской и словенской сторон Вадим Потомский подписал инвестиционный контракт на 400 миллионов евро с компанией «Рико». В рамках документа в Орловской области построят кожевенный завод, мясокомбинат, завод по глубокой переработке зерна и обувную фабрику. В комментарии «Первому областному» глава Орловщины Вадим Потомский заявил, что регион смог пробить «инвестиционную железобетонную стену» и привлечь к себе мощнейших инвесторов.

— Сегодня мы ставим точку в наших предыдущих договоренностях с компанией «Рико». Абсолютно стопроцентную даю гарантию — эти заводы будут строиться. Банком-оператором выбран ВТБ, очень надежный наш партнер. Все договоренности были соблюдены. Со стороны Орловской области основным предприятием будет выступать «Агрофирма «Мценская». На базе этого предприятия будут строиться четыре завода, — сообщил Потомский и добавил: — Шансов, чтобы у нас это не получилось, нет!