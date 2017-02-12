В орловских лесах пожары будут тушить воздуходувками

В регионе началась подготовка к пожароопасному лету.

Как сообщили в областном управлении лесами, на пожароопасный период 2017 года разработано и утверждено 90 маршрутов наземного патрулирования на территории земель лесного фонда общей протяженностью 7 324 километров.

К тушению лесных пожаров может быть привлечена 41 мобильная группа общей численностью 129 человек. В их распоряжении имеются пять единиц спецтехники, девять малых лесопатрульных комплексов, 31 спецавтомобиль, 16 тракторов с плугами, 14 мотопомп, 45 воздуходувок и 96 ранцевых огнетушителей.

— Сводный план тушения лесных пожаров прошел согласование с ГУ МЧС, департаментом лесного хозяйства по ЦФО, ФБУ «Авиалесоохрана» и представлен на рассмотрение в Рослесхоз, — сообщили в управлении лесами. – В конце 2016 года для наращивания средств пожаротушения было израсходовано 1 355 000 рублей на ремонт противопожарной техники и приобретение оборудования и инвентаря.

Добавим, что в Орловской области тушение лесных пожаров возложено на автономные учреждения «Орловский лесопожарный центр», «Мценсклес», «Новосильлес» и «Ливнылес».