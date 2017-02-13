Автор хита «Патимейкер» признался, что привез наркотик в Орел из Голландии

Стали известны детали задержания рэпера Пики на орловском вокзале.

Виталий Попов, известный как Пика, пойманный на орловском вокзале в пятницу с марихуаной, сообщил правоохранителям, что привез наркотик из Амстердама, сообщает «Комсомольская правда». Экспертиза подтвердила, что в пакетике Пика вез 0,95 граммов марихуаны. Рэперу грозит штраф в размере до 5 тысяч рублей.

Однако он также сообщил в полицейским, что привез наркотик из Амстердама, что попадает под статью о контрабанде. Теперь проверку будут проводить московские стражи порядка.

Концерт автора хита «Патимейкер» прошел в пятницу в клубе «Часы». После него Пика поблагодарил орловцев за теплую атмосферу в своем Instagram.