Орловца осудили за покупку наркотика через Telegram

Обвинительный приговор вынес суд Заводского района Орла.

Как следует из материалов дела, молодого человека признали виновным в незаконном приобретении и хранении без цели сбыта наркотического вещества. Было установлено, что по пути в Орел он при помощи мессенджера Telegram договорился о покупке наркотика.

В придорожном кафе оплатил заказ через терминал и получил на мобильник инструкцию с указанием места тайника. Задержали его сотрудники полиции после того, как он нашел «закладку» и забрал сверток с наркотиком.

Примечательно, что на момент рассмотрения дела о наркотиках подсудимый уже отбывал наказание за совершенные ранее кражи. В прошлом году суд Ливенского района приговорил его к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. За наркотики он получил еще один год лишения свободы.