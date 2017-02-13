Орловские власти в 2017 году планируют сохранить прошлогодние показатели ввода жилья

Вопрос обсуждали на аппаратном совещании в областной администрации.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Орловской области Юрий Кириенков, в 2016 году в регионе было введено в эксплуатацию 436 тысяч квадратных метров жилья. В 2017 году, по расчетам чиновника, объемы резко не сократятся — разрешений выдано больше, чем на 2016 год.

— В этом году не должно быть введено меньше, чем в 2016 году. Показатель не превысит, но будет равен, — сообщил Юрий Кириенков.

По информации первого замгубернатора Александра Бударина, люди активно покупают квартиры в Орловской области — цены сохраняются относительно невысокие, а спрос есть.