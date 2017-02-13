Орловские власти в 2017 году планируют сохранить прошлогодние показатели ввода жилья

13.02.2017 Новости

Вопрос обсуждали на аппаратном совещании в областной администрации.

Как сообщил начальник управления архитектуры и градостроительства Орловской области Юрий Кириенков, в 2016 году в регионе было введено в эксплуатацию 436 тысяч квадратных метров жилья. В 2017 году, по расчетам чиновника, объемы резко не сократятся — разрешений выдано больше, чем на 2016 год.

— В этом году не должно быть введено меньше, чем в 2016 году. Показатель не превысит, но будет равен, — сообщил Юрий Кириенков.

По информации первого замгубернатора Александра Бударина, люди активно покупают квартиры в Орловской области — цены сохраняются относительно невысокие, а спрос есть.


2 комментария Орловские власти в 2017 году планируют сохранить прошлогодние показатели ввода жилья

  1. Откуда они взяли эти цифры. по данным Росстата в Орловской области введено 351 тыс. кв. метров. Как минимум 100 тысяч приписали.

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  2. Да вся эта публика никакого отношения к жил.строительству и не имеет. Разве что «дань» за застройку пятачков собирает. А так мы вложились в долевое строительство, а чиновники отчитались.

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Орелград. 2017 год

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