В Орле памятники архитектуры мешают строительству новых домов

13.02.2017 Важное, Новости

Причина — изменения федерального законодательства.

На аппаратном совещании в областной администрации сити-менеджер Орла Андрей Усиков сообщил, что ситуация с развитием застроенных территорий может зайти в тупик из-за федерального законодательства, которое устанавливает охранные зоны вокруг памятников архитектуры в радиусе 200 метров. Для внесения изменений и разрешения на строительство внутри защитной зоны нужна историко-архитектурная экспертиза. Усиков попросил, чтобы областные власти проработали этот вопрос.

По словам первого заместителя губернатора Александра Бударина, есть два варианта решения этой «известной проблемы»: либо в рамках одного из управления обладминистрации будет создана комиссия, которая будет уполномочена проводить историко-архитектурная экспертизу, либо ее будет заказывать застройщик и вносить в общую смету строительства.

— Экспертиза стоит от 70 до 150 тысяч. Не такие большие деньги. Вопрос постараемся решить в ближайшие недели, — сообщил Бударин.

Его оптимизм несколько развеял главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян — по его данным, подобная экспертиза стоит в районе 1 миллиона рублей.


10 комментария В Орле памятники архитектуры мешают строительству новых домов

  1. А может хватит лепить многоэтажки в центре , а пойти по пути который во всем мире, все многоэтажки не в центре города а на окраинах в так называемых спальных районах,

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    • Согласен с Романом. А то ведь снести могут памятник во имя новой многоэтажки.Жильё строит необходимо. Но… Охранная зона должны быть сохранена согласно Федеральному закону.

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    • Ну о чем вы!? Туда ж коммуникации вести нужно, дорогу строить, школы опять таки с дет. садами… а тут- влепил в центре, квартиры продал, а остальное уже проблемы жителей. И дальше осваивать следующий пяточек.

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  3. Туристы ещё могли повестись на центр города, но теперь и этот маршрут будет утерян…

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  4. А может, строительство новых домов мешает памятникам архитектуры? Поставим вопрос таким образом и сэкономим на экспертизах. А вообще, кажется, нас ждет много интересного.

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  5. Гражданину Усикову нужно сначала выполнить ранее громко им заявленные обещания! А то болото какое-то собралось, все только квакают и квакают, действий никаких.

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