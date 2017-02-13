В Орле памятники архитектуры мешают строительству новых домов

Причина — изменения федерального законодательства.
На аппаратном совещании в областной администрации сити-менеджер Орла Андрей Усиков сообщил, что ситуация с развитием застроенных территорий может зайти в тупик из-за федерального законодательства, которое устанавливает охранные зоны вокруг памятников архитектуры в радиусе 200 метров. Для внесения изменений и разрешения на строительство внутри защитной зоны нужна историко-архитектурная экспертиза. Усиков попросил, чтобы областные власти проработали этот вопрос.
По словам первого заместителя губернатора Александра Бударина, есть два варианта решения этой «известной проблемы»: либо в рамках одного из управления обладминистрации будет создана комиссия, которая будет уполномочена проводить историко-архитектурная экспертизу, либо ее будет заказывать застройщик и вносить в общую смету строительства.
— Экспертиза стоит от 70 до 150 тысяч. Не такие большие деньги. Вопрос постараемся решить в ближайшие недели, — сообщил Бударин.
Его оптимизм несколько развеял главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян — по его данным, подобная экспертиза стоит в районе 1 миллиона рублей.
А может хватит лепить многоэтажки в центре , а пойти по пути который во всем мире, все многоэтажки не в центре города а на окраинах в так называемых спальных районах,
Согласен с Романом. А то ведь снести могут памятник во имя новой многоэтажки.Жильё строит необходимо. Но… Охранная зона должны быть сохранена согласно Федеральному закону.
Ну о чем вы!? Туда ж коммуникации вести нужно, дорогу строить, школы опять таки с дет. садами… а тут- влепил в центре, квартиры продал, а остальное уже проблемы жителей. И дальше осваивать следующий пяточек.
Совещание «пятачков» в обладмине. А где главный «пяточок»?
Туристы ещё могли повестись на центр города, но теперь и этот маршрут будет утерян…
А может, строительство новых домов мешает памятникам архитектуры? Поставим вопрос таким образом и сэкономим на экспертизах. А вообще, кажется, нас ждет много интересного.
Гражданину Усикову нужно сначала выполнить ранее громко им заявленные обещания! А то болото какое-то собралось, все только квакают и квакают, действий никаких.
Главное «надо создать новое госучреждение» еще одну кормушку для кого то.
нужен второй третий зам по урегулированию этих вопросов
т.е. третий первый