В Орле памятники архитектуры мешают строительству новых домов

Причина — изменения федерального законодательства.

На аппаратном совещании в областной администрации сити-менеджер Орла Андрей Усиков сообщил, что ситуация с развитием застроенных территорий может зайти в тупик из-за федерального законодательства, которое устанавливает охранные зоны вокруг памятников архитектуры в радиусе 200 метров. Для внесения изменений и разрешения на строительство внутри защитной зоны нужна историко-архитектурная экспертиза. Усиков попросил, чтобы областные власти проработали этот вопрос.

По словам первого заместителя губернатора Александра Бударина, есть два варианта решения этой «известной проблемы»: либо в рамках одного из управления обладминистрации будет создана комиссия, которая будет уполномочена проводить историко-архитектурная экспертизу, либо ее будет заказывать застройщик и вносить в общую смету строительства.

— Экспертиза стоит от 70 до 150 тысяч. Не такие большие деньги. Вопрос постараемся решить в ближайшие недели, — сообщил Бударин.

Его оптимизм несколько развеял главный архитектор Орловской области Ваагн Вермишян — по его данным, подобная экспертиза стоит в районе 1 миллиона рублей.