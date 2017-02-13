Власти Орла определились с количеством пляжей на грядущее лето

В городе разрешат купаться лишь в двух специально подготовленных местах.

Администрация Орла установила сроки начала и окончания купального сезона на водоемах города. Он официально стартует с 1 июня, а завершится 31 августа. Как и в предыдущие годы, в областном центре будут работать лишь два пляжа: на озере «Светлая жизнь» и на реке Ока в районе парка культуры и отдыха. В других местах купаться запретят.

Подготовка пляжей к новому сезону начнется 15 апреля. Ответственным за их содержание и оборудование назначено МКУ «Управление коммунальным хозяйством город Орла». Вдоль водоемов установят информационные стенды о мерах безопасности на воде в местах массового отдыха и знаки о запрете купания.