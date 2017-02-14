МЧС снова предупреждает о снегопаде с сильным ветром

15 февраля сохранится неблагоприятная погода.

Как сообщили в Орловском Гидрометцентре, в ближайшие сутки на Орловщине порывы ветра будут достигать до 18 метров в секунду. Местами пройдет снег. Температура воздуха ночью -2°С…-7°С, днем -1°С…-6°С. Сотрудники МЧС просят орловцев без необходимости не выходить из зданий, не оставлять без присмотра детей. При сильном ветре можно укрываться в подъездах зданий или подземных переходах, а вот у стен домов прятаться не стоит.

Автомобилистов просят не парковаться у слабых конструкций и деревьев, чтобы обезопасить себя и свою машину. В рекомендациях также сказано о возможном увеличении числа ДТП — стоит быть осторожнее и не выезжать на дорогу на неисправной технике.