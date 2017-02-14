«МегаФон» рассказал о том, как быстрее всех найти подарок для любимого человека, а заодно и самого любимого человека

Мобильный оператор «МегаФон» и креативное агентство Instinct представляют новую рекламную кампанию, посвященную уникальной возможности при покупке одного смартфона получить второй со скидкой до 50%.

Абоненты «МегаФона» быстрее всех решают вопрос о том, что подарить на праздник любимому человеку. И любимого человека тоже находят быстрее всех. И пусть еще секунду назад ваш любимый человек и не подозревал о том, что он в вас влюблен: большое и светлое чувство нагрянет к нему поистине молниеносно. Потому что перед самым быстрым интернетом в стране от «МегаФона» в новом смартфоне еще никто не устоял.

Об этом новый минифильм оператора, который снял режиссер Александр Котт («Елки 5», «Обратная сторона Луны», «Брестская крепость»).

Героями ролика стали актеры Дмитрий Хрусталев и Екатерина Скулкина.

«Приближаются три разных праздника – 14 и 23 февраля, 8 марта. И универсальным подарком как мужчинам, так и женщинам, станет смартфон. Да и одним презентом тут не обойтись. Мы решили не только рассказать о том, что в наших салонах можно выгодно приобрести новые гаджеты, но и напомнить россиянам не забыть сделать подарки сразу всем любимым», — говорит Александр Фетисов, директор по маркетингу на массовом рынке компании «МегаФон».

Ролик можно посмотреть на официальном канале «МегаФон» в Youtube.