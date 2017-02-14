Орловская ГИБДД объявила о начале рейдов по детским креслам

14 и 15 февраля на территории Орловской области будет проводиться отработка нарушений правил дорожного движения, связанных с перевозкой детей до 12 лет, сообщили в региональном УГИБДД. Рейды проведут группы нарядов ДПС. В ходе них будут выявляться водители, которые возят своих детей без детских кресел или удерживающих устройств, чего требуют правила.

— Перевозка детей до 12-летнего возраста в транспортных средствах, оборудованных ремнями безопасности, должна осуществляться с использованием детских удерживающих устройств, соответствующих весу и росту ребенка, или иных средств, позволяющих пристегнуть ребенка с помощью ремней безопасности, предусмотренных конструкцией транспортного средства, а на переднем сиденье легкового автомобиля — только с использованием детских удерживающих устройств, — напомнили в ГИБДД.

Штраф за подобное нарушение составляет 3000 рублей.