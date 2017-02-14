Орловская область оказалась в конце всероссийского рейтинга рождаемости

Наш регион стал пятым с конца.

По итогам 2016 года в национальном рейтинге рождаемости, составленном федеральным проектом «Трезвая Россия» и экспертно-аналитическим центром при Общественной палате РФ, Орловская область заняла пятое с конца места с показателем 26,46. При отборе и классификации учитывались пять показателей: рождаемость, прирост населения, число детей на одну женщину, количество абортов и уровень социального комфорта для рождаемости.

Орловская область оказалась в числе лидеров падения прироста населения. Как отметили эксперты, в нашем регионе, как правило, рожают по одному ребенку в семье. Хуже, чем у нас, положение только в Смоленской, Магаданской, Псковской и Ленинградской областях. Лидерами рейтинга стали Тыва, Чечня и Ингушетия.