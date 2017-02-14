Под Орлом легковушка столкнулась с микроавтобусом, пострадала женщина

64-летнюю пассажирку госпитализировали.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по Орловской области, ДТП произошло 14 февраля около 12:30 на автодороге «Орел-Ефремов» в Залегощенском районе. На заснеженной дороге лоб в лоб столкнулись «Рено Логан» и микроавтобус. В аварии пострадала 64-летняя пассажирка легкового автомобиля. С травмами ее госпитализировали в Залегощенскую ЦРБ. Водители обоих транспортных средств остались целы.