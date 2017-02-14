Попечительский совет ОГУ: «Вуз должен стать центром притяжения талантливой молодежи»

Первое собрание попечительского совета в новом году было приурочено к Дню Российской науки.

Решение о создании попечительского совета было принято в 2016 году по решению ученого совета университета. В него вошли самые уважаемые и авторитетные орловцы, работающие во всех областях и сферах народного хозяйства, науки и культуры. Одному из них, председателю правления Орловского землячества в Москве, отцу «орловской непрерывки», Альберту Иванову была вручена награда.

Перед заседанием губернатор Орловской области Вадим Потомский зачитал поздравление от члена попечительского совета Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева Геннадия Зюганова.

— Одно из знаковых событий 2016 года – это создание в нашем городе опорного университета, — отметил губернатор. — Мы благодарны Министерству образования и науки РФ за поддержку и помощь в объединении. И отдельное спасибо хотелось бы сказать Ольге Васильевне Пилипенко. Именно благодаря Вашему профессионализму два совершенно разных вуза города Орла стали крупнейшим и лучшим университетом страны!

— Я хотел бы поздравить всех вас с образованием такого авторитетного, большого и широкого университета. Орловский государственный университет имени И.С.Тургенева – это знамя и бренд региона, — поддержал Потомского бывший губернатор Егор Строев. — Главная задача опорного университета – это передача знаний подрастающему поколению, его воспитание, подготовка научных и производственных кадров, способных двигать вперед всю нашу страну. Если это будет – все остальное приложится!

И.о. ректора Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева Ольга Пилипенко доложила членам попечительского совета о проведенной работе за прошедший год, рассказала о планах на будущее.

— Впервые мы приняли 5 000 студентов, до нашего объединения ни один вуз такого набора не имел, — сообщила она. — 80% орловских выпускников выбрали именно наш университет, и задачу, которую поставил перед нами губернатор – оставить молодежь в регионе, я считаю, что мы ее выполнили.

После долгой, но очень плодотворной беседы приняты новые направления развития университета, которые поддерживаются не только попечительским советом, но и администрацией области, города, и министерствами страны.

Цели на 2017 год:

— открытие военной кафедры на базе Орловского государственного университета имени И.С.Тургенева;

— строительство жилых многоквартирных домов или поселка для научных сотрудников университета;

— оказание содействия в создании детского сада для детей сотрудников университета;

— оказать содействие в исследовании и паспортизации программы развития здоровья матери и ребенка.

Подводя итоги заседания, первый замгубернатора Орловской области Александр Бударин отметил:

— Совершенно справедливо губернатор и исполняющая обязанности ректора опорного университета говорили о стратегических направлениях развития вуза и региона в целом. Если мы не создадим условия для привлечения молодежи, то через некоторое время обсуждать новые направления будет не с кем и незачем. На сегодняшний день по проценту привлечения молодежи из других регионов мы опередили всегда лидирующий Воронеж. Ребята нам доверяют, и это уже большая заслуга университета!

Завершилось заседание пожеланием от членов попечительского совета Орловского государственного университета имени И.С. Тургенева, которые считают, что нужно как можно скорее решать вопрос об утверждении кандидатуры О.В. Пилипенко на должность ректора опорного вуза.