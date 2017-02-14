В Ливнах правоохранители проверят расходы на выборы

КСП направила в правоохранительные органы материалы своей проверки.

Контрольно-счетная палата Ливен отчиталась о проверке правомерности использования бюджетных средств, выделенных на подготовку и проведение выборов в 2016 году. В частности, осенью ливенцы выбрали депутатов горсовета.

«В нарушение установленных требований на момент проведения проверки отчет о поступлении и расходовании средств местного бюджета на подготовку и проведение выборов в представительный орган муниципального образования не предоставлен, в средствах массовой информации не опубликован, — отметили в КСП. — Кроме того, установлен ряд других нарушений. Для правовой оценки выявленных в ходе проверки нарушений копия акта направлена в правоохранительные органы».

Как следует из материалов, в муниципальном бюджете на проведение выборов был предусмотрен 1 000 000 рублей. Средства были перечислены в полном объеме. Смета расходов территориальной избирательной комиссии составила 438 698 рублей. Нижестоящим избирательным комиссиям перечислили 561 302 рубля. Большая часть средств пошла на оплату труда работников УИК.