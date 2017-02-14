В Орле от армии уклоняются почти 300 человек

Данными поделился Сергей Нестеров, военком Северного и Железнодорожного районов города Орла.

В Орле насчитали 292 уклониста от призыва на военную службу. 176 — в Заводском и Советском районах, 112 — в Железнодорожном и Северном. По информации Сергея Нестерова, на двоих из них уже было начато уголовное преследование. В военном комиссариате признали, что для успешного проведения весеннего призыва-2017 нужно активизировать работу по поиску уклонистов. Кстати, Андрей Усиков в шутку назвал их «резервом».