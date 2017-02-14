В Орле пожар уничтожил склад у автовокзала

Здание выгорело полностью.

Около трех часов понадобилось пожарным, чтобы ликвидировать возгорание продовольственного склада в Кромском проезде в Заводском районе Орла. Огонь потушили к 16:35. Здание, в котором хранились масло и крупы, выгорело изнутри на площади 350 квадратных метров, кровля обрушилась.

К счастью, в момент пожара никого не было внутри — обошлось без пострадавших. Предварительно установлено, что причиной стало короткое замыкание электропроводки. Над ликвидацией пожара трудились 24 спасателя, было привлечено 8 единиц техники.