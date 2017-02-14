Пожарные потушили возгорание на втором этаже.

Как стало известно «ОрелГраду», примерно в 18 часов в Орле загорелось здание Общества слепых на улице Васильевской. На место срочно выехали четыре пожарные машины. По нашим данным, пожар случился в двухэтажном здании на втором этаже, где располагается цех по производству матрасов.

Благодаря слаженным действиям спасателей возгорание удалось локализовать в кратчайшие сроки — меньше чем за полчаса. Опасность заключалась в том, что огонь мог перекинуться на деревянную кровлю. К счастью, этого не произошло. В результате пожара сгорела часть оборудования и продукции. Пострадавших нет — во время начала пожара цех уже не работал. Причина устанавливается.