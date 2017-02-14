В Орле закрытую дома трехлетнюю девочку спасали полиция и МЧС

Мать заперла ребенка в квартире.

О происшествии рассказали в пресс-службе УМВД по Орловской области. В полицию обратились соседи, сообщившие о том, что в квартире одна находится трехлетняя девочка. Стражи порядка выехали на место и вызвали спасателей. Те через окно проникли в квартиру на четвертом этаже и открыли дверь изнутри. В полиции уточнили, что семья состоит на учете как неблагополучная, мать уже привлекалось к административной ответственности. Беспорядок и антисанитария в квартире также свидетельствовали о том, что родительница не занимается ребенком.

Сейчас девочка находится в больнице, информацию передали в органы опеки. В отношении матери может быть возбуждено уголовное дело по статье «Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего».