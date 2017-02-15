Администрация Орла начала онлайн-публикацию графика уборки улиц

Специально для этого на сайте мэрии ввели новый раздел.

На сайте администрации Орла началась публикация сведений об уборке города от снега в ежедневном режиме. Неделю назад на планерке этого потребовал сити-менеджер Андрей Усиков — по мнению главы администрации, это нужно для того, чтобы жители видели, как убирается город, и могли проверить официальные данные на правдивость. Сейчас в разделе «График уборки улиц» есть данные о работах ночью и днем 15 февраля.

В частности, сегодня, по данным «Спецавтобазы», над очисткой Орла трудится 33 единицы техники. Снег вывозился с площади Ленина, улицы Кромской, Кромского шоссе, улицы Московской, улицы Пушкина. Данные пообещали обновлять ежедневно.