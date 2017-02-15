Депутаты обсудили участие армянских бригад в капремонте

Андрей Митин признался, что ему стыдно перед жителями из-за тех, кто работает на их домах.

На заседании комитеа по строительству и ЖКХ облсовета народные избранники от обсуждения качества капремонта плавно перешли на личности. Депутат Митин задался вопросом о том, почему на объектах появляются так называемые «армянские бригады». Обсуждение пошло в русле, кто и как отбирает подрядчиков и рабочих, и тут все претензии свелись к фонду капремонта, который не обеспечивает должного фильтра.

Фонд капремонта сообщил, что прикладывает максимум усилий, чтобы приходили квалифицированные подрядчики, однако решающее значение в конкурсе имеет цена контракта. А в качестве примеры работы фильтра привели «войну» с подрядчиком, предложившим срок гарантии на свою работу 99 лет. Подрядчик не был допущен к конкурсу, что привело к череде разборок в УФАС и судах. Последний стал на сторону подрядчика, и он был допущен к конкурсу.

По итогам горячего обсуждения стало понятно, что решения в вопросе «армянских бригад» нет и не будет.