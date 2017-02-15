Самые яркие футбольные матчи в «Интерактивном ТВ» от «Ростелекома»

«Ростелеком» в Орле запустил новую акцию «Больше футбола». По условиям акции в дополнение к любому основному пакету «Ростелеком» бесплатно подключает абоненту канал «Наш футбол».

Промо-период действует с момента подключения канала «Наш футбол» до 15 марта 2017 г. По истечении промо-периода, абонент продолжает пользоваться каналом на платной основе в соответствии с базовыми тарифами вплоть до отключения по собственной инициативе. За два дня до истечения промо-периода, абонент получит извещение об окончании акции.

«Наш Футбол» собрал лучшие обзоры, аналитические передачи и авторские программы, — отметила Юлия Кармазина, заместитель директора Орловского филиала ПАО «Ростелеком» по работе с массовым сегментом. — Только на канале «Наш Футбол» зрители смогут стать свидетелями всех 240 матчей Российской Премьер-Лиги в прямом эфире в отличном цифровом качестве, увидеть все голы, все схватки лучших атлетов и тренеров и с удовольствием поболеть за любимую команду».

Чтобы не пропустить ни одного гола, «Ростелеком» предлагает воспользоваться услугой «Управление просмотром». Сервис предоставляет функции паузы, перемотки, просмотра с начала передачи или из архива за последние три дня.

Если вы начали смотреть футбольный матч по телевизору, а вас срочно вызвали на работу, не отчаивайтесь! Досмотреть игру вы сможете в пути на планшете, воспользовавшись сервисом «Мультискрин». Он позволяет смотреть телепередачи и фильмы «Интерактивного ТВ» на нескольких устройствах: ноутбук, планшет, компьютер. Теперь не нужно «делить» телевизор с другими членами семьи: у вас есть возможность спокойно наслаждаться футболом, в то время как дети на планшете смотрят мультики. Главное, чтобы было подключение к сети Интернет.

Дополнительную информацию об участии в акции «Больше футбола» можно получить по бесплатному федеральному номеру 8-800-100-0-800.