В Орле и области снова прошли пикеты против Василия Иконникова

Члены КПРФ продолжают выражать свое несогласие с политикой лидера обкома.

Как стало известно «ОрелГраду», 15 февраля орловские коммунисты из разных районов вновь вышли на одиночные пикеты против главы орловского отделения КПРФ Василия Иконникова. По четыре одиночных пикета прошли в Залегощенском районе и Верховье, по одному человеку выразили протест сенатору в Хомутово, Ливнах и Орловском районе. В Орле одиночные пикеты прошли у сквера Ермолова, на улице Ленина и в Северном районе. В Красной Заре на пикеты вышли все делегаты районной Конференции.

Лозунги протестующих все те же — коммунисты выражают Иконникову недоверие, утверждают, что он продал товарищей, и просят защиты у Геннадия Зюганова.

Ранее на пресс-конференции Василий Иконников заявлял, что раскола в орловском обкоме нет.