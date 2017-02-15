В Орле осудили рецидивиста, подсадившего девушку-подростка на наркотики

Суд наказал его длительным лишением свободы.

Как сообщает прокуратура Орловской области, обвинительный приговор вынесен в отношении ранее судимого жителя Глазуновского района Андрея Зверькова. Впрочем, преступление он совершил в Орле. Было установлено, что в период с 15 августа по 15 декабря 2014 года подсудимый в общежитии склонил несовершеннолетнюю девушку к употреблению синтетического наркотического средства.

— Впоследствии это привело к развитию у нее наркотической зависимости, — добавили в прокуратуре региона. – Подсудимый был осведомлен о несовершеннолетнем возрасте потерпевшей и о том, что она ранее не употребляла наркотики.

Суд приговорил Зверькова к лишению свободы сроком на 13 лет и 6 месяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Кстати, максимальное наказание за такое преступление — 15 лет лишения свободы.