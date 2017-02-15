В Орле суд поставил точку в деле о драке пенсионеров

Женщина, сломавшая руку обидчику, была оправдана.

Областной суд оправдал 67-летнюю орловчанку Мелюкову, которая сломала руку своему соседу во время драки, сообщили в пресс-службе суда. Дело рассматривалось в апелляции — изначально женщина была осуждена райсудом и приговорена к году лишения свободы условно. Пенсионерке удалось добиться справедливости.

Конфликт между соседями длится давно, но в побоище он вылился 16 октября 2015 года. Тогда во время словесной перепалки пенсионер Лебедев несколько раз ударил Мелюкову костылем в грудь. Женщина упала, но ее соперник продолжал неистовствовать, избивая ее по спине. В это время его супруга грозилась свести счеты с ненавистной соседкой топором.

После этого Мелюкова схватила палку и начала сама бить Лебедева. Мужчина споткнулся и упал, сломав руку. Дело дошло до районного суда, где пенсионерку признали виновной в причинении здоровью оппоненту вреда средней тяжести. Областной суд, в свою очередь, счел, что Мелюкова действовала в рамках самообороны, отражая опасное нападение.

— При таких обстоятельствах Орловской областной суд <…> отменил приговор Железнодорожного районного суда г. Орла от 19 декабря 2016 г. и оправдал Мелюкову по п. «з» ч.2 ст.112 УК РФ за отсутствием в деянии состава преступления, признав за ней право на реабилитацию, — сообщили в облсуде.