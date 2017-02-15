В храме в Вятском Посаде впервые прошла служба

15.02.2017 Новости

Ее провел схиархимандрит Илий.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, в строящемся храме Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района прошло первое богослужение. Его провел схиархимандрит Илий. На службу приехал и губернатор области Вадим Потомский, который курирует ход строительства Православного центра. Напомним, он возводится на деньги благотворителей. Вместе с губернатором богослужение посетили и другие представители власти, а также жители поселка Вятский Посад, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.

Добавим, что в июле 2016 года купола храма освятил Патриарх Кирилл.


3 комментария В храме в Вятском Посаде впервые прошла служба

  2. Забили все мозги эти попы-бизнесмЭны. Смотрели былучше комментарии А. Невзорова на клирикальную тему.

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  3. Строители своими грузовиками разбили все улицы в поселке. Кто восстанавливать будет? Жители собираются до лета, если не будут отремонтированы дороги, блокировать подъезды к храму.

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