В храме в Вятском Посаде впервые прошла служба

Ее провел схиархимандрит Илий.
15 февраля, в праздник Сретения Господня, в строящемся храме Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района прошло первое богослужение. Его провел схиархимандрит Илий. На службу приехал и губернатор области Вадим Потомский, который курирует ход строительства Православного центра. Напомним, он возводится на деньги благотворителей. Вместе с губернатором богослужение посетили и другие представители власти, а также жители поселка Вятский Посад, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.
Добавим, что в июле 2016 года купола храма освятил Патриарх Кирилл.
Вместо школы и сада…. Ну и правильно, церковь очередная нужнее.
Забили все мозги эти попы-бизнесмЭны. Смотрели былучше комментарии А. Невзорова на клирикальную тему.
Строители своими грузовиками разбили все улицы в поселке. Кто восстанавливать будет? Жители собираются до лета, если не будут отремонтированы дороги, блокировать подъезды к храму.