В храме в Вятском Посаде впервые прошла служба

Ее провел схиархимандрит Илий.

15 февраля, в праздник Сретения Господня, в строящемся храме Сретения Господня в поселке Вятский Посад Орловского района прошло первое богослужение. Его провел схиархимандрит Илий. На службу приехал и губернатор области Вадим Потомский, который курирует ход строительства Православного центра. Напомним, он возводится на деньги благотворителей. Вместе с губернатором богослужение посетили и другие представители власти, а также жители поселка Вятский Посад, сообщили в пресс-службе администрации Орловской области.

Добавим, что в июле 2016 года купола храма освятил Патриарх Кирилл.