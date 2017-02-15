Вадим Сезин официально возглавил Ливенскую ЦРБ

Распоряжением правительства области он назначен на должность главврача.

Как сообщили в администрации города Ливны, распоряжение правительства Орловской области было издано еще 6 февраля. На должность главного врача БУЗ ОО «Ливенская ЦРБ» назначен Вадим Сезин. Напомним, что с октября 2016 года он занимал данный пост в качестве исполняющего обязанности. Сезин сменил тогда Анатолия Крючкова, который перебрался на постоянную работу в Орловский облсовет народных депутатов и возглавил комитет по здравоохранению.

О новом главвраче известно, что он родился в Ливнах. В 2000 году получил диплом Курского государственного медицинского университета. До 2002 года обучался в клинической ординатуре по специальности «Неврология». В августе 2002 года был принят на должность врача-невролога в Ливенскую ЦРБ.

С 2008 по 2016 годы там же занимал должность заместителя главного врача по поликлинике. Имеет высшую квалификационную категорию. Дополнительно прошел профессиональную подготовку по специальностям «Мануальная терапия» и «Организация здравоохранения и общественное здоровье».