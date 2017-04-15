На объездной мотоциклист разбился насмерть

По предварительным данным, в страшной аварии под Орлом пострадал водитель спортивного мотоцикла

По первоначальным данным, ВАЗ-2106 двигался по трассе М-2, когда ему в бок въехал спортивный мотоцикл оранжевого цвета. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. От удара мотоциклист погиб на месте, женщина-пассажир «шестерки» с переднего сиденья получила серьезные травмы. Водитель не пострадал.



С большой вероятностью ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима водителем мотоцикла. Точных данных о виновнике аварии пока нет. Не исключено, что водитель отечественного автомобиля совершал маневр и не заметил приближающийся мотоцикл.