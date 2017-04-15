На объездной мотоциклист разбился насмерть

По предварительным данным, в страшной аварии под Орлом пострадал водитель спортивного мотоцикла
По первоначальным данным, ВАЗ-2106 двигался по трассе М-2, когда ему в бок въехал спортивный мотоцикл оранжевого цвета. Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. От удара мотоциклист погиб на месте, женщина-пассажир «шестерки» с переднего сиденья получила серьезные травмы. Водитель не пострадал.
С большой вероятностью ДТП произошло из-за нарушения скоростного режима водителем мотоцикла. Точных данных о виновнике аварии пока нет. Не исключено, что водитель отечественного автомобиля совершал маневр и не заметил приближающийся мотоцикл.
Автомобиль — ВАЗ -2107.
ДТП произошло не только из-за нарушения скоростного режима. Водитель авто нарушил пункт 8.8: При повороте налево или развороте вне перекрестка водитель безрельсового транспортного средства обязан уступить дорогу встречным транспортным средствам и трамваю попутного направления.
Когда мотоциклисты «летают», они практически не видны. Вот только что его и в помине не было, и вот он уже пролетел мимо.
водитель виноват только в том, что не обладает даром пророчества. к сожалению, случай то не первый такой, и ничему не научились
Гость желаю попробовать на 180-200 пропустить как-нибудь! Они как черти из табакерки вылетают! На такой скорости его не пропустишь!
Вольному -воля! Бешенному — поле!
да — «семерка»,а не «шестерка» — сама видела. Парень уже в черный чехол в !8ч был упакован. на дороге стоял ДСПшник и несколько граждан не славянской внешности. Зная не понасчлышке мотоцмклетный спорт, утверждаю, что появился внезапно и влепился как муха. Ужасно жаль… Собоезнования родителям..
Спешил на закрытие сезона …и успел. За что люблю зиму при всех её недостатках, так за отсутствие этих двухколесных всадников без головы.
Дезертиры кладбищ! Повылазили ссуки! Надо было его сразу снести и закопать, пока рядом! Мужику водиле семеры терпения и нервов!
А что вы тут все накинулись-то на парня на моцике? а? как будто идиотов на машинах не бывает…..которые поворачивают без поворотников, или поворачивают —вдруг(ой, забыл, надо тут повернуть)….какие же всё же все циничные, ничего не зная—уже осудили человека((
Так у «моцика» еще и фара не была включена!!
УВАЖАЕМЫЕ МОТОЦИКЛИСТЫ соблюдайте ПДД И ВСЕ БУДУТ ЗАМЕТНЫ УДАЧИ НА ДОРОГАХ!!!!!!!!!!!!!
При всем уважении ко всем участникам дорожного движения, но я НИ РАЗУ НЕ ВИДЕЛ мотоциклистов, которые по трассам ездили со средне статистическими скоростями в потоке идущих машин!!! Очень больно читать такого рода новости! Всем терпения и берегите себя!
«По первоначальным данным, ВАЗ-2106 двигался по трассе М-2, когда ему в бок въехал спортивный мотоцикл оранжевого цвета.» — очень идиотские первоначальные данные!!! Из соснового бора он въехал в него….
Да, журналисты — писарчуки еще те…
Жаль конечно человека(… И пассажирку тоже, кстати. Похожая авария была несколько лет на «Родине». Тогда пассажирка авто тоже погибла.
Естественно авто должно было убедиться в отсутствии ТС и только тогда ехать. Убедился — нету (там радиус, поэтому недалеко просматривается), и поехал (или еле еле покатился), а тут из неоткуда… Вот и всё. Один в силу невнимательности и нерасторопности не разглядел, а второй ну очень быстро ехал, вот и встретились. Очень печально, жаль!
Давайте разбираться! Легковушка изначально НЕ нарушала! А «моцик» летел под 200 км/ч! И ИМЕННО ОН СОЗДАВАЛ АВАРИЙНУЮ СИТУАЦИЮ НА ДОРОГЕ ЕЩЕ ДО СТОЛКНОВЕНИЯ!!