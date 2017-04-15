В Ливнах жителей попарят за бюджетный счет

Администрация города просубсидирует затраты на банные услуги.

Глава города Ливны Николай Злобин утвердил «Порядок предоставления субсидии на возмещение затрат муниципальному унитарному коммунальному предприятию «Ливенское» в связи с оказанием банных услуг населению города Ливны». Документ будет действовать с 2017 по 2019 годы. Местная казна поможет предприятию, чтобы сохранить муниципальную баню, работающую нерентабельно из-за предоставления льгот. Проблема характерна для многих муниципальных образований, не исключая Орел.

Как следует из документа, субсидии будут безвозмездными. Взамен МУКП «Ливенское» обязуется предоставлять льготы, установленные администрацией города на услуги бани для некоторых категорий граждан. При этом предприятие должно вести раздельный учет доходов и экономически обоснованных затрат по банным услугам, предоставляемым населению, и «иным осуществляемым видам деятельности».

Размер субсидии будет определяться по формуле, учитывающей фактические затраты на предоставление льгот. Чиновники обещают строго контролировать отчетность. Если будут выявлены недостоверные данные, субсидию потребуют вернуть в бюджет.