Житель Хотынца заплатит 101 тысячу рублей за 11 патронов

Суд рассмотрел дело о незаконном изготовлении боеприпасов.

Хотынецкий районный суд признал местного жителя виновным в незаконном хранении и изготовлении боеприпасов. Как следует из материалов дела, мужчина нашел в лесополосе три банки, в которых находился изготовленный заводским способом бездымный порох. Находку он принес домой.

Далее в кустарных условиях изготовил одиннадцать патронов 16-го калибра. Эксперты признали их «боеприпасами, снаряженными самодельным способом и пригодными для стрельбы из гражданского, гладкоствольного и охотничьего огнестрельного оружия как отечественного, так и зарубежного производства».

Остатки пороха и патроны были изъяты сотрудниками полиции. В суде мужчина признал вину. По совокупности преступлений его приговорили к лишению свободы сроком на 3 года и 1 месяц условно с выплатой штрафа в размере 101 тысяча рублей.