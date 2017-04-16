Смертельное ДТП на Лужках попало на видеорегистратор

Судя по кадрам в аварии виноват видитель «семерки» не предоставивший преимущественное право проезда мотоциклу

Напомним, что вчера около 16 часов дня на объездной случилось ДТП в котором мотоциклист разбился насмерть и пострадала пассажир отечственного автомобиля.

Сейчас по появившимся в сети кадрам можно восстановить картиру произошедшего. «Семерка» двигалась со стороный Москвы и собиралась поворачивать налево на Лужковское кладбище. Во время совершения этого маневра в бок актомобилю врезался мотоцикл двигавшийся с стороны Курска.

Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. Мотоциклист погиб на месте, женщина-пассажир «семерки» с переднего сиденья получила серьезные травмы. Хотя очевидна вина водителя легкового авто, с большой вероятностью ДТП произошло в том числе и из-за нарушения скоростного режима водителем мотоцикла.

Подобное ДТП случилось несколько лет назад на пересечении Кромского шоссе и ул. Высоковольтная. В нем был виновен водитель автомобиля. Однако, часто на практике оказывется, что скорость мотоциклиста играет роковую роль. Водитель совершающий маневр не видит маленький мотоцикл приближающийся с скоростью 100-130 километров в час.