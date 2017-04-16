Смертельное ДТП на Лужках попало на видеорегистратор

Судя по кадрам в аварии виноват видитель «семерки» не предоставивший преимущественное право проезда мотоциклу
Напомним, что вчера около 16 часов дня на объездной случилось ДТП в котором мотоциклист разбился насмерть и пострадала пассажир отечственного автомобиля.
Сейчас по появившимся в сети кадрам можно восстановить картиру произошедшего. «Семерка» двигалась со стороный Москвы и собиралась поворачивать налево на Лужковское кладбище. Во время совершения этого маневра в бок актомобилю врезался мотоцикл двигавшийся с стороны Курска.
Удар пришелся в переднюю пассажирскую дверь. Мотоциклист погиб на месте, женщина-пассажир «семерки» с переднего сиденья получила серьезные травмы. Хотя очевидна вина водителя легкового авто, с большой вероятностью ДТП произошло в том числе и из-за нарушения скоростного режима водителем мотоцикла.
Подобное ДТП случилось несколько лет назад на пересечении Кромского шоссе и ул. Высоковольтная. В нем был виновен водитель автомобиля. Однако, часто на практике оказывется, что скорость мотоциклиста играет роковую роль. Водитель совершающий маневр не видит маленький мотоцикл приближающийся с скоростью 100-130 километров в час.
В чем очевидность вины водителя авто? Что не увидел летящего под 200 мотоциклиста? Едь он с разрешённой скоростью, столкновения просто не было бы. Водитель учпел бы сделать поворот. На видео видно практически недвигающийся автомобиль и влетающий в него мотоцикл. Интересно, есть ли регистратор у полицейской машины впереди, там поле обзора должно быть много лучше.
Законы физики никто не отменял. На момент начала поворота водитель не мог видеть эту баллистическую ракету. Если расстояние в поле видимости водителя авто мотоциклист преодолевает всего за 10 секунд, а на манёвр левого поворота машине надо 12 секунд, то что должен был сделать водитель «семёрки»? Взлететь?
Мотоциклисты недооценивают тот факт, что их просто не успевают заметить. Результат смотрите на видео.
не стану говорить с точки зрения закона, ибо не компетентен. но скажу следующее. 1-на ютубе есть подробный разбор роликов как видит мотоциклист, когда едет на высокой скорости, рекомендую ознакомиться; 2-реакция при движении на мотоцикле на большой скорости сильно снижается, мозг человека не в состоянии обработать картинку.
данное видео очень показательно — как не присматривайся и не приближай, но мы видим только момент удара.
Уважаемые мотоциклисты соблюдайте ПДД и не носитесь сломя голову и все будет хорошо УДАЧИ!!!!!!!!!!!!
Если речь идёт о аварии которая былана несколько лет назад на пересечении Кромского шоссе и ул. Высоковольтная вольво s80 и мотоцикл. Водитель по сути был виновен ,но ему удалось избежать наказание и доказать свою невиновность.
а кто погиб известно? местный парень или транзитом летел? Ужастная трагедия для родных
Товарищи журналисты, может хватит уже свои «очевидные версии» кто виноват,а кто нет выдвигать? А? Или вы там на полставки судьей и следователем подрабатываете.
Тише едешь — дальше будешь.