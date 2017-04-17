Орловские предприятия задолжали 1,6 млрд рублей

Просроченная задолженность перед кредиторами немного снизилась.

По оперативным данным Орелстата, размер просроченной кредиторской задолженности предприятий и организаций региона составил 1,627 миллиарда рублей. При этом доля просроченной задолженности в общем объеме кредиторской задолженности за месяц снизилась на 1,4 пункта и составила 4,1 процента.

Наибольший вовремя не оплаченный долг приходится на такую сферу деятельности как «Обеспечение электрической энергией, газом и паром» — 1,066 миллиарда рублей. Просроченная кредиторская задолженность предприятий сферы обрабатывающих производств составляет 332,9 миллиона рублей, предприятий сельского хозяйства – 77,7 миллиона, водоканалов – 13 миллионов, торговли – 3,4 миллиона рублей.