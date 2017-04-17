Оровцам запретят шашлыки в лесу на майские праздники

С 30 апреля будет введен специальный противопожарный режим
Сегодня на аппаратном совещании в администрации Орловской области чиновники доложили, что планируют ближе к майским праздникам ввести особый противопожарный режим. Нормативные документы уже подготовлены и ждут лишь подписи.
На время введения режима горожанам будет запрещено разжигать костры в пределах города, любые костры в лесах будут запрещены. По опыту прошлых лет также ожидается, что документом будет запрещен въезд в леса на транспортных средствах. В 2016 году штраф за разведенные костры достигал 3000 рублей для граждан и 12 тысяч — для должностных лиц.
Напомним, что орловским пожарным в последнее время часто приходится заниматься тушением горящей сухой травы. В частности, 11 апреля таких вызовов было 80.
Какое отношение имеет костер к шашлыку в мангале на углях? Особо тупые могут открыть толковый словарь и посмотреть дословное описание понятия «костер».
Эти особенно «тупые» палят лес по стране. Да и вообще мясо есть вредно.