Оровцам запретят шашлыки в лесу на майские праздники

С 30 апреля будет введен специальный противопожарный режим

Сегодня на аппаратном совещании в администрации Орловской области чиновники доложили, что планируют ближе к майским праздникам ввести особый противопожарный режим. Нормативные документы уже подготовлены и ждут лишь подписи.

На время введения режима горожанам будет запрещено разжигать костры в пределах города, любые костры в лесах будут запрещены. По опыту прошлых лет также ожидается, что документом будет запрещен въезд в леса на транспортных средствах. В 2016 году штраф за разведенные костры достигал 3000 рублей для граждан и 12 тысяч — для должностных лиц.

Напомним, что орловским пожарным в последнее время часто приходится заниматься тушением горящей сухой травы. В частности, 11 апреля таких вызовов было 80.