В Мценске рецидивист украл нелегальный станок

Ранее судимый житель города вовлек в преступление своего приятеля.

Мценский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже кустарного токарного станка. Преступление было совершено в июне прошлого года. Задумал его ранее судимый местный житель. Он распивал спиртное вместе с приятелем, судимостей не имевшим. Водка закончилась, денег не было, вот и договорились украсть станок. Они ранее приглядели его у знакомого.

Приятели среди белого дня взломали дверь частного дома и похитили «токарный станок по дереву, изготовленный кустарным способом». Впрочем, мужчин не интересовало его предназначение. Они сдали похищенное на металлолом и купили выпивку. Стоимость станка суд оценил примерно в четыре тысячи рублей. Так как он был изготовлен самодельно, а не на заводе, цену подсчитали исходя из стоимости килограмма черного лома.

Однако этого хватило для вынесения достаточно сурового приговора. Рецидивист получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его подельник проведет 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.