В Мценске рецидивист украл нелегальный станок

Ранее судимый житель города вовлек в преступление своего приятеля.
Мценский районный суд вынес обвинительный приговор по уголовному делу о краже кустарного токарного станка. Преступление было совершено в июне прошлого года. Задумал его ранее судимый местный житель. Он распивал спиртное вместе с приятелем, судимостей не имевшим. Водка закончилась, денег не было, вот и договорились украсть станок. Они ранее приглядели его у знакомого.
Приятели среди белого дня взломали дверь частного дома и похитили «токарный станок по дереву, изготовленный кустарным способом». Впрочем, мужчин не интересовало его предназначение. Они сдали похищенное на металлолом и купили выпивку. Стоимость станка суд оценил примерно в четыре тысячи рублей. Так как он был изготовлен самодельно, а не на заводе, цену подсчитали исходя из стоимости килограмма черного лома.
Однако этого хватило для вынесения достаточно сурового приговора. Рецидивист получил 2 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима. Его подельник проведет 1 год и 6 месяцев в исправительной колонии общего режима.
Скажите, а товарищ журналист просто синонимизирует понятия «кустарный» и «нелегальный», или в заголовке имеется какой-то потаенный смысл, коий надо читать меж строк?
Гражданин(ка) журналюга, Вы хоть имеете мало-мальское представление между слесарным станком и токарным по дереву (тем более изготовленным кустарным способом)? Числов, исправляй косяки своих безграмотных птенцов.
Поднять станок, изображенный на фотографии, даже трем Муромским не под силу, тем более двум алкашам.
Токарно-винторезный станок, изображенный на фотографии, весит 560 кг.