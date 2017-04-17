В Орле суд рассмотрел дело об ограблении в пивной

Подвыпивший клиент ограбил случайного собутыльника.

Обвинительный приговор вынес суд Железнодорожного района. Как следует из материалов дела, с потерпевшим осужденный познакомился в пивном баре. Молодые люди вместе распивали спиртное. Для одного из них встреча закончилась болезненными травмами, а другого довела до суда. Выпив, новоявленные приятели вышли на улицу.

Там один из них начал внезапно напал на другого и начал его избивать. Повалив жертву на землю, потребовал отдать ему мобильный телефон. Позднее аппарат был изъят у преступника сотрудниками полиции. Вину осужденный так и не признал. Он не раз менял показания и уверял, что просто одолжил мобильник у своего нового друга.

Впрочем, суд ему не поверил. Молодого человека приговорили к одному году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.