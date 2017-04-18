Орловский ЗАГС не пустят в здание ДК ЖД

Областные власти отклонили просьбу управления.

Орловскому ЗАГСу отказано в размещении в здании ДК Железнодорожников, сообщил депутат Олег Кошелев на заседании профильного комитета облсовета. Помещения «не представляется возможным предоставить», сообщает «РИА 57».

По мнению чиновников, в здании, куда, по планам, переедет филармония, будут располагаться два больших музыкальных коллектива, которым необходимы различные подсобные помещения.

Напомним, депутаты горсовета Орла выражали недовольство тем, что ЗАГС располагается в помещении на Пролетарской горе безвозмездно, поскольку на это нет денег в бюджете. Позже и.о. начальника управления ЗАГС Орловской области Наталья Хайлова предложила переселить ЗАГС из здания мэрии Орла в новое здание филармонии — напомним, ДК Железнодорожников планируют выкупить для музыкантов. Депутаты комитета облсовета тогда поддержали предложение.