Орловское правительство предложило увеличить площадь квартир для сирот

Требуемого количества маленьких помещений нет.

Сегодня на комитете по образованию, культуре, спорту и молодежной политике член правительства Орловской области Денис Блохин обратился к депутатам с просьбой увеличить норматив при покупке квартир для детей-сирот. В настоящее время для их нужд приобретаются жилые помещения площадью от 28 до 33 квадратных метров.

— В настоящее время ситуация на рынке такова, что столько квартир просто нет на рынке, — пояснил собравшимся руководитель департамента строительства, топливно-энергетического комплекса, ЖКХ, транспорта и дорожного хозяйства. — Поэтому нужно увеличить этот норматив до 45 квадратных метров. Сейчас такова минимальная площадь в квартирах в новостройках.

В подобную ловушку в прошлом году попали городское власти, когда не смогли выдать ни одной квартиры сиротам, так как подходящей недвижимости в городе просто не было.

Члены комитета поддержали инициативу и вынесли вопрос на заседание областного совета народных депутатов.