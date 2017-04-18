Самой красивой московской студенткой стала орловчанка

18.04.2017 Новости

Ксения Гончаренко завоевала титул «Мисс Студенчество Москвы 2017».

Уроженка Орла Ксения Гончаренко стала «Мисс Студенчество Москвы 2017». Финал конкурса проходил 14 апреля. За титул самой красивой и талантливой боролись 17 девушек. Студентка МГМУ им. Сеченова Ксения Гончаренко смогла покорить жюри и стать лучшей.

В качестве творческого номера Ксения выбрала танец со Смертью. «На сцене девушка метафорично боролась за жизнь пациента и победила: по сюжету пациент остался жив», — пишет портал mediafamily.pro. Ксения Гончаренко — будущий офтальмохирург, сейчас учится на шестом курсе.

Фото: личная страница Ксении Гончаренко, сообщество «Мисс Студенчество Москвы 2017»


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