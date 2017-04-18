Стали известны подробности ДТП с мотоциклом на Наугорском шоссе в Орле

18.04.2017 Новости

Управление ГИБДД по Орловской области опубликовало детали аварии.

Согласно официальной информации, 17 апреля в 9 часов утра водитель на мотоцикле «Ямаха» ехал по Наугорскому шоссе со стороны улицы Скворцова. В районе дома №27 он врезался в припаркованный микроавтобус «Рено», а затем и в попутный «Хендэ». В результате ДТП пострадал не только водитель, но и пассажир мотоцикла. Они получили телесные повреждения.

Напомним, с начала года УГИБДД зарегистрировало 14 аварий с участием мототранспорта. В частности, в жутком ДТП в субботу погибли двое — мотоциклист и пассажирка «семерки», в которую он врезался.


2 комментария Стали известны подробности ДТП с мотоциклом на Наугорском шоссе в Орле

    • Столько лгбтешников ноет,что новости плохие на Орелграде. Какого тогда сюда заходите???

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