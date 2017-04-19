Под Орлом торговый представитель обворовал детскую раздевалку

Суд отправил молодого человека на психиатрическое обследование.

Обвинительный приговор в отношении молодого человека вынес суд Орловского района. Как следует из материалов дела, он работал торговым представителем и продавал книжную продукцию для детей. В поисках клиента забрел в детсад при одной из сельских школ. Охраны на входе не было. Поэтому он беспрепятственно вошел внутрь.

Далее молодой человек проник в детскую раздевалку и начал «рыскать» по шкафчикам. В одном из них он обнаружил женскую сумку, из которой похитил кошелек с банковскими картами и наличными. В суде он полностью признал вину, кроме того, возместил ущерб потерпевшей.

По решению суда его направили в стационар для прохождения комиссионной судебно-психиатрической экспертизы. Медики сочли молодого человека вменяемым. За кражу он наказан обязательными работами на срок 480 часов.