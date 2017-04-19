Рособрнадзор рассмотрит снятие запрета приема студентов в ОГАУ

Вопрос обсудили на уровне Москвы.

Состоялась встреча депутата Госдумы от Орловской области Николая Ковалева с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, на которой обсудили ситуацию вокруг ОГАУ, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Кравцов сообщил, что на следующей неделе комиссия Рособрнадзора рассмотрит вопрос о возобновлении приема студентов в Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.

Напомним, в конце марта стало известно о временном запрете прием студентов в ОГАУ из-за нарушений. В вузе тут же отчитались о том, что недочеты уже устранены, и ограничительная мера не может длиться более 30 суток.