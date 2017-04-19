Рособрнадзор рассмотрит снятие запрета приема студентов в ОГАУ

Вопрос обсудили на уровне Москвы.
Состоялась встреча депутата Госдумы от Орловской области Николая Ковалева с руководителем Рособрнадзора Сергеем Кравцовым, на которой обсудили ситуацию вокруг ОГАУ, сообщили в пресс-службе обладминистрации. Кравцов сообщил, что на следующей неделе комиссия Рособрнадзора рассмотрит вопрос о возобновлении приема студентов в Орловский государственный аграрный университет имени Н. В. Парахина.
Напомним, в конце марта стало известно о временном запрете прием студентов в ОГАУ из-за нарушений. В вузе тут же отчитались о том, что недочеты уже устранены, и ограничительная мера не может длиться более 30 суток.
Проблема уже существует. Вуз в списке ненадежных и с отрицательной историей. Агония может быть отложена, но принципиально ничего не изменится. Все дело в неспособности сегодняшнего руководства (в первую очередь ректора с пенсионным стажем в 10 лет) решать задачи хотя бы на обозримую перспективу. Видимо, просьба депутата и бывшего директора ФСБ России сыграет свою роль на 6-8 месяцев, но само то руководство вуза кроме обращения к депутату ничего не смогло решить! Плохо и еще раз жаль умирающий вуз.
Да он(вуз) давно уже умер, когда большинство выпускников стало работать не по специальности! И перестали возвращаться в село…