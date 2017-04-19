Стало известно, почему орловским автовладельцам выдавали крымские номера

Тайну раскрыл глава областного управления ГИБДД Александр Коршунов.

Информация была озвучена в ходе пресс-конференции, которую по традиции дал Александр Коршунов. Руководитель регионального управления ГИБДД подтвердил сведения о том, что в начале текущего года орловским автовладельцам выдавали белгородские и крымские номера.

— Действительно, такая проблема была, — сказал Александр Коршунов. – Связано это с тем, что раньше регионы закупали номера самостоятельно, мы «сидели» на областном бюджете. Теперь их закупает федеральный бюджет в рамках госзаказа на основании заявок. Так получилось, что в конце прошлого года значительно увеличилось количество регистрационных действий, и номера 57-го региона закончились.

По его словам, с подобными трудностями сталкиваются во многих субъектах РФ. Закон позволяет выдавать номера другого региона. Поэтому орловское ГИБДД обратилось за помощью к соседям. Часть номеров нашли в Белгородской области, часть – еще дальше.

— В течение двух недель в начале года мы выдавал белгородские и крымские номера, — сказал Александр Коршунов. – Сегодня такой проблемы нет. Нам хватает собственных номеров.

По его словам, Орел тоже помог Белгороду, выделив ему бланки регистрационных свидетельств.