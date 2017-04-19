В Орле нетрезвый мужчина избил иномарку

Суд Заводского района рассмотрел дело об умышленном причинении вреда.

На скамье подсудимых оказался местный житель, который, изрядно приняв на грудь, решил похулиганить. Как следует из материалов уголовного дела, в состоянии сильного алкогольного опьянения он брел по одной из улиц Заводского района Орла. Его внимание привлек припаркованный автомобиль «Рено Логан». Машина чем-то не понравилась молодому человеку.

Он подошел к ней и, «проявляя явное не уважение к обществу, без наличия какого-либо повода, то есть из хулиганских побуждений, умышленно нанес множество ударов ногами и руками по автомобилю». В результате «Рено» получил заметные механические повреждения и потребовал восстановительного ремонта.

Подсудимый полностью признал вину и раскаялся, а поступок объяснил тем, что был совершенно пьян. Впрочем, по закону состояние опьянения считается отягчающим обстоятельством. Хулигана признали виновным в умышленном причинении ущерба чужому имуществу и наказали двумя годами лишения свободы условно.