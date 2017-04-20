АК «АЛРОСА» выиграла суд у орловской «АЛРОСЫ»

В Орле рассудили спор головной и дочерней компаний.

Арбитражный суд Орловской области рассмотрел в открытом заседании заявление алмазодобывающей компании «АЛРОСА» к ООО «Орел — АЛРОСА». Истец является так называемой головной компанией. Эта фирма зарегистрирована в Республике Саха (Якутия). Она просила включить требование в размере 1,42 миллиона рублей в третью очередь реестра кредиторов своей орловской «дочки». Суд иск удовлетворил в полном объеме.

Напомним, что именно АК «АЛРОСА» в июне прошлого года обратилась в арбитражный суд Орловской области с заявлением о признании ООО «Орел-АЛРОСА» банкротом. В августе требования кредитора сочли обоснованными, тогда же была введена процедура наблюдения. А 23 декабря 2016 года орловскую фабрику признали банкротом. В отношении нее открыли конкурсное производство, и теперь формируется реестр требований кредиторов.

Как следует из материалов дела, указанная выше сумма была займом головной фирмы своей «дочке». Он предоставлялся до 25 марта 2014 года под 8,26 процента годовых. Затем стороны заключили дополнительное соглашений. Согласно ему, ставка была установлена уже в размере 0,5 процента годовых, а срок возврата займа продлили до 25 декабря 2015 года. Впрочем, орловское предприятие это не спасло.

Фабрика, на которой работали сотни человек, все-таки была ликвидирована. Без работы остались уникальные специалисты. В мае пройдут торги по продаже имущества обанкроченного предприятия.