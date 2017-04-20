Орловчанку осудили за ложное сообщение о теракте

Оксана Севоднясева проведет 1,5 года в колонии.

Суд Северного района вынес обвинительный приговор ранее судимой уроженки Пермского края Оксаны Севоднясевой, сообщили в прокуратуре Орловской области. Ее признали виновной в заведомо ложном сообщении об акте терроризма.

11 декабря женщина, решив похулиганить, позвонила в дежурную часть полиции и сообщила о бомбе в подвале одного из домов. Естественно, никакой взрывчатки там не было, и Севоднясева об этом прекрасно знала. Обман раскрылся, ее вычислили и отдали под суд.

Ближайшие 1,5 года Оксана Севоднясева проведет в колонии общего режима.