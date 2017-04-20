Потомский рассказал Чайке о долгах на «Дормаше»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 19 апреля принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей, сообщает «Первый областной». В Ярославле собрались главы 50 регионов и представители бизнеса. Председателем был генпрокурор России Юрий Чайка.

В ходе встречи Вадим Потомский поднял тему долгов по зарплате на орловском предприятии «Дормаш».

— Генеральный прокурор при всех сразу дал поручение заместителю по ЦФО. Надеюсь, сейчас эта работа пойдет другими темпами, — отметил Потомский.