Потомский рассказал Чайке о долгах на «Дормаше»

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 19 апреля принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей, сообщает «Первый областной». В Ярославле собрались главы 50 регионов и представители бизнеса. Председателем был генпрокурор России Юрий Чайка.
В ходе встречи Вадим Потомский поднял тему долгов по зарплате на орловском предприятии «Дормаш».
— Генеральный прокурор при всех сразу дал поручение заместителю по ЦФО. Надеюсь, сейчас эта работа пойдет другими темпами, — отметил Потомский.
Надеюсь, Чайка намекнул ему, что его дни на посту сочтены!?
«Генеральный прокурор Российской Федерации ИМЕЕТ первого заместителя и заместителей» — п. 2 ст. 14 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».
Чайка зарплату заплатит вместе со своим замом? Бред. Но то, что Полуэктов по своему психотипу — пофигист, это факт, тем более что зарплата, не считая разных доплат нехилая — чего напрягаться?
Не кличь лиха, пока оно в Орле дремлет тихо.
Видим, что сидит «тихо», вместо борьбы с коррупцией и воровством бюджетных денег. И накакого «лиха» при нем взяточникм не будет. Ждет-с пенсии.
Слова пятилетнего ребенка….тут и сказать нечего- не по Сеньке шапочка! Чемодан-вокзал-домой
Вадик пора домой.