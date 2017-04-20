Потомский рассказал Чайке о долгах на «Дормаше»

20.04.2017 Новости

Губернатор Орловской области Вадим Потомский 19 апреля принял участие во Всероссийском совещании по вопросам защиты прав предпринимателей, сообщает «Первый областной». В Ярославле собрались главы 50 регионов и представители бизнеса. Председателем был генпрокурор России Юрий Чайка.

В ходе встречи Вадим Потомский поднял тему долгов по зарплате на орловском предприятии «Дормаш».

— Генеральный прокурор при всех сразу дал поручение заместителю по ЦФО. Надеюсь, сейчас эта работа пойдет другими темпами, — отметил Потомский.


7 комментария Потомский рассказал Чайке о долгах на «Дормаше»

    • «Генеральный прокурор Российской Федерации ИМЕЕТ первого заместителя и заместителей» — п. 2 ст. 14 Федерального закона «О прокуратуре Российской Федерации».

  2. Чайка зарплату заплатит вместе со своим замом? Бред. Но то, что Полуэктов по своему психотипу — пофигист, это факт, тем более что зарплата, не считая разных доплат нехилая — чего напрягаться?

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    • Видим, что сидит «тихо», вместо борьбы с коррупцией и воровством бюджетных денег. И накакого «лиха» при нем взяточникм не будет. Ждет-с пенсии.

  4. Слова пятилетнего ребенка….тут и сказать нечего- не по Сеньке шапочка! Чемодан-вокзал-домой

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